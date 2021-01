“Nightmare Alley”: il nuovo film di Guillermo del Toro uscirà nel 2021 (Di sabato 23 gennaio 2021) Dopo l’Oscar ottenuto nel 2018 con “La forma dell’acqua“, Guillermo del Toro è pronto a tornare sul grande schermo. Il suo nuovo film si chiama “Nightmare Alley” ed è un adattamento cinematografico del romanzo di Edmund Goulding del 1946 “La Fiera delle illusioni“, titolo sul quale aveva già lavorato la Fox. A un mese dal termine delle riprese, la pellicola ha finalmente una data d’uscita. A svelarla è stata la Searchlight Pictures, studio cinematografico prima conosciuto con il nome di Fox Searchlight. “Nightmare Alley” uscirà nelle sale cinematografiche il 3 dicembre 2021. Intorno al film si sono già create grandi aspettative, non solo per la maestria a cui il regista ha abituato sia la critica ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 23 gennaio 2021) Dopo l’Oscar ottenuto nel 2018 con “La forma dell’acqua“,delè pronto a tornare sul grande schermo. Il suosi chiama “” ed è un adattamento cinematografico del romanzo di Edmund Goulding del 1946 “La Fiera delle illusioni“, titolo sul quale aveva già lavorato la Fox. A un mese dal termine delle riprese, la pellicola ha finalmente una data d’uscita. A svelarla è stata la Searchlight Pictures, studio cinematografico prima conosciuto con il nome di Fox Searchlight. “nelle sale cinematografiche il 3 dicembre. Intorno alsi sono già create grandi aspettative, non solo per la maestria a cui il regista ha abituato sia la critica ...

HorrorStab : ‘Nightmare Alley’, Il Nuovo Film Di Del Toro Programmato per Questo Dicembre - takaperfect : Finite le riprese dell'ultimo film di Del Toro Nightmare Alley che ha come protagonisti Bradley Cooper e Cate Blanc… - badtasteit : #NightmareAlley, il nuovo film di Guillermo del Toro, ha una data d'uscita al cinema! - andreafrancesco : Non potevo esimermi dal farne uno nel giorno in cui #NightmareAlley ha finalmente una data di uscita.… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Nightmare Alley: annunciata la data di uscita del film di Guillermo del Toro -