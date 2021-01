Nessuno tocchi Ryan Adams, discorso sulla sacrosanta amoralità dell’arte (Di sabato 23 gennaio 2021) Opere d’arte e artisti. Oggi vorrei provare a parlare di questo. Vorrei, cioè, provare a affrontare l’annoso dilemma in cui incappano quanti tendono a confondere le prime con i secondi, o viceversa. O più prosaicamente vorrei provare a ragionare intorno al semplice concetto: è possibile distinguere un artista dalla propria opera? O meglio, è possibile tenere separata l’opera d’arte, e il giudizio che si ha su un’opera d’arte, dal giudizio che si ha dell’artista. Ora, partendo dal presupposto che il giudizio artistico che si ha di un artista, quello cioè inerente al suo valore artistico è ovviamente inscindibile dall’artista stesso, non è che potremmo giudicare la grandezza del Michelangelo artista prescindendo dalle sue opere, è talmente ovvio da travalicare nel lapalissiano, è altrettanto ovvio che quando si finisce per ragionare su questi temi la spinta arriva sempre da un ... Leggi su optimagazine (Di sabato 23 gennaio 2021) Opere d’arte e artisti. Oggi vorrei provare a parlare di questo. Vorrei, cioè, provare a affrontare l’annoso dilemma in cui incappano quanti tendono a confondere le prime con i secondi, o viceversa. O più prosaicamente vorrei provare a ragionare intorno al semplice concetto: è possibile distinguere un artista dalla propria opera? O meglio, è possibile tenere separata l’opera d’arte, e il giudizio che si ha su un’opera d’arte, dal giudizio che si ha dell’artista. Ora, partendo dal presupposto che il giudizio artistico che si ha di un artista, quello cioè inerente al suo valore artistico è ovviamente inscindibile dall’artista stesso, non è che potremmo giudicare la grandezza del Michelangelo artista prescindendo dalle sue opere, è talmente ovvio da travalicare nel lapalissiano, è altrettanto ovvio che quando si finisce per ragionare su questi temi la spinta arriva sempre da un ...

