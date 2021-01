NBA 2020/2021: Brooklyn ancora ko coi Cavs, Embiid trascina i Sixers contro Boston (Di sabato 23 gennaio 2021) I risultati della notte italiana tra venerdì 22 gennaio e sabato 23 gennaio ha visto in scena lo svolgersi di undici partite della regular season NBA 2020/2021. I Cavs continuano ad essere l’incubo di Brooklyn: la formazione dell’Ohio vince ancora a distanza di 48 ore nonostante i 38 punti di Kyrie Irving. Sono 38 anche quelli realizzati da Joel Embiid nel successo contro Boston (42 punti di Brown). Atlanta vince contro Minnesota con 43 punti di Trae Young, e si gode anche il rientro di Danilo Gallinari (10). Malcolm Brogdon allo scadere batte Orlando all’OT, Luka Doncic con 36 punti trascina Dallas al successo contro gli Spurs. Super sfida Phoenix-Denver, vincono Houston, Chicago, Toronto e i ... Leggi su sportface (Di sabato 23 gennaio 2021) I risultati della notte italiana tra venerdì 22 gennaio e sabato 23 gennaio ha visto in scena lo svolgersi di undici partite della regular season NBA. Icontinuano ad essere l’incubo di: la formazione dell’Ohio vincea distanza di 48 ore nonostante i 38 punti di Kyrie Irving. Sono 38 anche quelli realizzati da Joelnel successo(42 punti di Brown). Atlanta vinceMinnesota con 43 punti di Trae Young, e si gode anche il rientro di Danilo Gallinari (10). Malcolm Brogdon allo scadere batte Orlando all’OT, Luka Doncic con 36 puntiDallas al successogli Spurs. Super sfida Phoenix-Denver, vincono Houston, Chicago, Toronto e i ...

