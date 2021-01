Navalny scatena proteste in Russia | feroci scontri con polizia Il video

Leggi su formiche

(Di sabato 23 gennaio 2021)inconMilano, 23 gen. (askanews) – Qualcuno inizia già a chiamarla la Rivoluzione delle palle di neve. Ma per ora, in unaimmersa nel gelo, quella che si è tenuta in oltre 80 città è più che altro una delle più grandi azioni di protestata dalla incarcerazione di Alekseye dalla pubblicazione di undi quasi due ore, in cui il blogger attribuisce al presidente russo Vladimir Putin spese folli per una tenuta sul Mar Nero. Nonostante il freddo, polare in alcune zone della, i manifestanti sono scesi in piazza. Laha iniziato subito con i fermi, usando progressivamente ...