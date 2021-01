Napoli, targa in memoria del poliziotto Pasquale Apicella. Il ministro Lamorgese: È stato un esempio (Di sabato 23 gennaio 2021) “Per tutte le istituzioni e per l’intera collettivita’ e’ un obbligo civile ricordare l’esempio dell’assistente della Polizia di stato Pasquale Apicella e di tutti quei servitori dello stato che, come lui, hanno sacrificato la propria vita per affermare il primato della legalita’ anche in territori difficili, in cui le forze di polizia sono chiamate a svolgere un prezioso impegno quotidiano al servizio della sicurezza dei cittadini”. E’ quanto ha scritto il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, in un messaggio inviato al prefetto di Napoli in occasione della posa della targa commemorativa intitolata all’assistente della Polizia di stato Pasquale Apicella, morto il 27 aprile del ... Leggi su ildenaro (Di sabato 23 gennaio 2021) “Per tutte le istituzioni e per l’intera collettivita’ e’ un obbligo civile ricordare l’dell’assistente della Polizia die di tutti quei servitori delloche, come lui, hanno sacrificato la propria vita per affermare il primato della legalita’ anche in territori difficili, in cui le forze di polizia sono chiamate a svolgere un prezioso impegno quotidiano al servizio della sicurezza dei cittadini”. E’ quanto ha scritto ildell’Interno, Luciana, in un messaggio inviato al prefetto diin occasione della posa dellacommemorativa intitolata all’assistente della Polizia di, morto il 27 aprile del ...

ErmannoCastaldo : RT @poliziadistato: A Napoli una targa in ricordo di Pasquale Apicella. Il poliziotto aveva 37 anni quando la notte del #27aprile scorso la… - poliziadistato : A Napoli una targa in ricordo di Pasquale Apicella. Il poliziotto aveva 37 anni quando la notte del #27aprile scors… - jimihendrix1980 : RT @Viminale: Targa a #Napoli in ricordo dell'assistente della #PS Pasquale Apicella. Istituzioni e cittadini vicini a moglie e figli. #Lam… - larampait : #Napoli. Poliziotto ucciso dai #rapinatori, una targa per #LinoApicella - rep_napoli : Poliziotto ucciso a Napoli, targa in memoria di Apicella. Lamorgese: 'E' stato un esempio' [aggiornamento delle 11:… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli targa Poliziotto ucciso a Napoli, targa in memoria di Apicella. Lamorgese: "E' stato un esempio" La Repubblica Napoli: deposta targa in ricordo di Pasquale Apicella

A Napoli nel luogo dove Pasquale Apicella, lo scorso anno, ha perso la vita, è stata posta una targa in suo ricordo.

Napoli, targa in memoria del poliziotto Pasquale Apicella. Il ministro Lamorgese: È stato un esempio

“Per tutte le istituzioni e per l’intera collettivita’ e’ un obbligo civile ricordare l’esempio dell’assistente della Polizia di Stato Pasquale Apicella e di tutti quei servitori dello Stato che, come ...

A Napoli nel luogo dove Pasquale Apicella, lo scorso anno, ha perso la vita, è stata posta una targa in suo ricordo.“Per tutte le istituzioni e per l’intera collettivita’ e’ un obbligo civile ricordare l’esempio dell’assistente della Polizia di Stato Pasquale Apicella e di tutti quei servitori dello Stato che, come ...