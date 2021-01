Napoli | striscione dei tifosi per Insigne | «Solo chi osa può sbagliare» – FOTO

(Di sabato 23 gennaio 2021) A Castel Volturno, la Curva B ha voluto sostenere Lorenzocon unoTanta la delusione in casadopo la sconfitta in Supercoppa contro la Juventus. Iazzurri, però, vogliono ripartire: oggi, a Castel Volturno, hanno spronato la squadra con unodedicato a Lorenzodopo l’errore dal dischetto del capitano partenopeo. «Chi osa puòma ora testa alta… Continuate a lottare» si legge nellodella Curva B azzurra. La #CurvaB del #sostiene Lorenzo #e la squadra azzurra.all’esterno del centro sportivo di Castel Volturno: “Chi osa può. Ma ora testa alta… continuate a lottare”. ...

claudioruss : RT @SimoneGuadagnoo: Striscione degli Ultras 1972 della Curva B al centro di allenamento del #Napoli a Castel Volturno: "Chi osa può sbagli…

