Napoli, in auto con migliaia di euro falsi: donna denunciata e 27enne arrestato (Di sabato 23 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato in via Provinciale Caserta al Bravo un’auto con a bordo un uomo e una donna. I poliziotti hanno rinvenuto, occultate in una borsa custodita nell’abitacolo, 57 banconote false in tagli da 100 euro. M. B., 27enne di Roma con precedenti di polizia, è stato arrestato per spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate mentre la donna, A.C., 61enne di Grumo Nevano con precedenti di polizia, è stata denunciata per lo stesso reato. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 23 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato in via Provinciale Caserta al Bravo un’con a bordo un uomo e una. I poliziotti hanno rinvenuto, occultate in una borsa custodita nell’abitacolo, 57 banconote false in tagli da 100. M. B.,di Roma con precedenti di polizia, è statoper spendita e introduzione nello Stato di moneteficate mentre la, A.C., 61enne di Grumo Nevano con precedenti di polizia, è stataper lo stesso reato. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

