Napoli Est, la beneficenza è contagiosa: si allarga la "Spesa solidale" (Di sabato 23 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Prosegue la "Spesa solidale" nella periferia orientale di Napoli. Dopo tre settimane dall'avvio della lodevole iniziativa i donatori continuano a crescere "e la rete si allarga sempre di più". Il quartiere Ponticelli continua così ad abbracciare positivamente l'idea partorita dai giovani dell'Associazione Culturale Renato Caccioppoli. Che in questi tempi, resi ancor più complicati dalla pandemia, sono scesi in campo per dare un sostegno tangibile alle famiglie più bisognose del popoloso quartiere napoletano. "Non vogliamo sostituirci ai servizi sociali del Comune ma nel nostro piccolo proviamo a dare una mano" precisano i volontari. Ad una settimana esatta dalla seconda raccolta di generi alimentari i risultati benevoli non si fermano. "Abbiamo fatto una seconda ...

Ma la solidarietà a Napoli Est è davvero contagiosa. Così mentre i volontari si apprestavano a comprare olio, tonno in scatola ed altre vivande non sono passati inosservati neanche ai titolari del ...

Particolare è la pressione esercitata nei quartieri di Napoli Est, dove i militari della locale compagnia hanno controllato oltre 160 persone, molte delle ...

Ma la solidarietà a Napoli Est è davvero contagiosa. Così mentre i volontari si apprestavano a comprare olio, tonno in scatola ed altre vivande non sono passati inosservati neanche ai titolari del ...