Musacchio: chi nega l'esistenza della mafia a Roma mente sapendo di mentire (Di sabato 23 gennaio 2021) – Vincenzo Musacchio, giurista e docente di diritto penale, è associato al Rutgers Institute on Anti-Corruption Studies (RIACS) di Newark (USA). E' ricercatore dell'Alta Scuola di Studi Strategici sulla Criminalità Organizzata del Royal United Services Institute di Londra. E' stato allievo di Giuliano Vassalli e amico e collaboratore di Antonino Caponnetto. Domande poste dagli studenti del Liceo Classico Statale Giulio Cesare di Roma e le risposte del professor Musacchio. Videoconferenza del 15 gennaio 2021. Professore secondo lei la mafia a Roma esiste? Assolutamente sì. Non lo dico io ma la Direzione Nazionale Antimafia. A Roma sono presenti sia clan locali sia mafie radicate in altre regioni. Nella Capitale ci sono tutte le mafie e collaborano ...

