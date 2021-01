Morto Larry King, storico volto della Cnn. Aveva contratto il Covid (Di sabato 23 gennaio 2021) Novella Toloni Lo storico volto della Cnn Aveva 87 anni e per 25 anni Aveva condotto il "Larry King Live" intervistando migliaia di personaggi famosi. Nel 2020 Aveva perso due figli e si era ammalato gravemente Non ce l'ha fatta Larry King. Il popolare volto televisivo d'America è Morto nelle scorse ore al Cedars Sinai Medical Center di Los Angeles, dove era ricoverato dagli inizi di gennaio. Il giornalista, anchorman della CNN, si è spento a 87 anni a causa di complicanze dovute al contagio da Covid-19. Larry King Aveva contratto il coronavirus a metà dicembre ed era ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 23 gennaio 2021) Novella Toloni LoCnn87 anni e per 25 annicondotto il "Live" intervistando migliaia di personaggi famosi. Nel 2020perso due figli e si era ammalato gravemente Non ce l'ha fatta. Il popolaretelevisivo d'America ènelle scorse ore al Cedars Sinai Medical Center di Los Angeles, dove era ricoverato dagli inizi di gennaio. Il giornalista, anchormanCNN, si è spento a 87 anni a causa di complicanze dovute al contagio da-19.il coronavirus a metà dicembre ed era ...

