Morto Larry King, celebre conduttore televisivo americano: aveva 87 anni (Di sabato 23 gennaio 2021) Una triste notizia arriva dagli Usa: all’età di 87 anni, è Morto il noto giornalista e conduttore televisivo Larry King Larry King è scomparso all’età di 87 anni. Il noto giornalista e conduttore televisivo americano si trovava a Los Angeles, dove da ormai tre settimane era ricoverato a causa del Covid. Volto storico della Cnn, L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 23 gennaio 2021) Una triste notizia arriva dagli Usa: all’età di 87, èil noto giornalista eè scomparso all’età di 87. Il noto giornalista esi trovava a Los Angeles, dove da ormai tre settimane era ricoverato a causa del Covid. Volto storico della Cnn, L'articolo proviene da Inews.it.

Corriere : ?? ULTIM'ORA – Morto Larry King, il conduttore televisivo aveva 87 anni: era stato ricoverato per Covid-… - Corriere : Morto Larry King, il conduttore televisivo aveva 87 anni: era stato ricoverato per Covid - MediasetTgcom24 : Usa: è morto Larry King, il leggendario giornalista della Cnn - AbdulAlhazared : RT @ultimenotizie: È morto #LarryKing. Era ricoverato da circa un mese per #Covid19. Ha condotto per 25 anni il 'Larry King Live' su CNN. L… - iconanews : Cnn, morto di Covid il leggendario giornalista Larry King -