Morto Larry King a 87 anni, la leggenda della tv americana È Morto Larry King, leggenda della televisione statunitense, che con il suo inconfondibile stile ha intervistato centinaia di personaggi iconici e condotto programmi entrati nella storia della tv. Il conduttore aveva 87 anni e da settimane era ricoverato per coronavirus, ma non si avevano notizie delle sue condizioni. King ha dovuto subire la dolorosa perdita dei due figli, scomparsi nel giro di un mese nel 2020. Larry King scomparso a 87 anni A dare la notizia della scomparsa del celebre conduttore televisivo è Ora Media, compagnia di produzione televisiva fondata dallo stesso Larry King. Il conduttore è Morto al Cedar-Sinai

