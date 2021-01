Morì a 18 mesi al Papa Giovanni: non fu incidente, arrestato compagno della madre (Di sabato 23 gennaio 2021) Si era spenta una decina di giorni fa al Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove era arrivata in condizioni disperate da Cabiate, in provincia di Como: un trasferimento in elicottero per provare a salvarla dopo quello che sembrava un incidente domestico. Il compagno della madre aveva raccontato che la piccola, di appena 18 mesi, era rimasta ferita alla testa dopo che una stufetta elettrica le era caduta addosso da sopra un mobile, mentre stava giocando. Una versione che ora l’autopsia disposta dalla Procura di Como ha smentito: i risultati dell’esame medico legale, infatti, hanno portato gli inquirenti a ritenere che la bimba sia stata picchiata in più di una circostanza e anche violentata dall’uomo che spesso rimaneva da solo con lei mentre la madre era ... Leggi su bergamonews (Di sabato 23 gennaio 2021) Si era spenta una decina di giorni fa alXXIII di Bergamo, dove era arrivata in condizioni disperate da Cabiate, in provincia di Como: un trasferimento in elicottero per provare a salvarla dopo quello che sembrava undomestico. Ilaveva raccontato che la piccola, di appena 18, era rimasta ferita alla testa dopo che una stufetta elettrica le era caduta addosso da sopra un mobile, mentre stava giocando. Una versione che ora l’autopsia disposta dalla Procura di Como ha smentito: i risultati dell’esame medico legale, infatti, hanno portato gli inquirenti a ritenere che la bimba sia stata picchiata in più di una circostanza e anche violentata dall’uomo che spesso rimaneva da solo con lei mentre laera ...

