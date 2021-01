Monza-Casalmaggiore oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A1 Femminile 2020/2021 (Di sabato 23 gennaio 2021) Saugella Monza-VBC Èpiù Casalmaggiore sarà visibile oggi in tv: ecco canale, orario e come seguire in streaming l’anticipo dell’undicesima giornata di ritorno di Serie A1 Femminile 2020/2021 di volley. Le brianzole tornano in campo dopo la grande vittoria in tre set ottenuta contro Novara nel recupero della terza giornata. L’obiettivo è confermare buone sensazioni in vista anche dell’impegno infrasettimanale di CEV Cup. Casalmaggiore è invece reduce dalla batosta incassata a Chieri e va a caccia di punti per staccare Bergamo e allontanarsi dalla zona bassa della classifica. SEGUI IL LIVE DEL MATCH SU SPORTFACE IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA VENTIQUATTRESIMA GIORNATA RISULTATI E CLASSIFICA ... Leggi su sportface (Di sabato 23 gennaio 2021) Saugella-VBC Èpiùsarà visibilein tv: eccoe come seguire inl’anticipo dell’undicesima giornata di ritorno diA1di volley. Le brianzole tornano in campo dopo la grande vittoria in tre set ottenuta contro Novara nel recupero della terza giornata. L’obiettivo è confermare buone sensazioni in vista anche dell’impegno infrasettimanale di CEV Cup.è invece reduce dalla batosta incassata a Chieri e va a caccia di punti per staccare Bergamo e allontanarsi dalla zona bassa della classifica. SEGUI IL LIVE DEL MATCH SU SPORTFACE IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA VENTIQUATTRESIMA GIORNATA RISULTATI E CLASSIFICA ...

sportface2016 : #volley #Monza-#Casalmaggiore oggi in tv: ecco l'orario e come vedere la sfida di #SerieA1Femminile - Volleyball_it : A1 F.: Si anticipa la 24esima giornata. Torna Trento dopo un mese, Monza con Casalmaggiore per decollare verso l'Eu… - sportface2016 : #volley #Monza-#Casalmaggiore in tv: ecco data, orario e come vedere la sfida di #SerieA1Femminile - RaiSport : ?? #Pallavolo: vincono #Conegliano e #Monza #Casalmaggiore ko, male anche #Scandicci ?? -