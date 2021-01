Mina Settembre: le anticipazioni della prossima puntata, la quarta (Di sabato 23 gennaio 2021) Cosa succederà nella prossima puntata (la quarta) di Mina Settembre, la serie tv con Serena Rossi in onda su Rai 1 il 31 gennaio 2021? La vocazione di Mina, nell’aiutare gli altri e la sua grandissima deterMinazione, la porterà ad affrontare casi difficili e pericolosi. Ma vediamo insieme le anticipazioni sulla trama della quarta puntata. Nel primo episodio della serata, Quante puntate, quando va in onda Abbiamo visto le anticipazioni sulla prossima (la quarta) puntata di Mina Settembre, ma quante puntate sono previste, quando va in onda la fiction? La serie tv è composta da dodici ... Leggi su tpi (Di sabato 23 gennaio 2021) Cosa succederà nella(la) di, la serie tv con Serena Rossi in onda su Rai 1 il 31 gennaio 2021? La vocazione di, nell’aiutare gli altri e la sua grandissima deterzione, la porterà ad affrontare casi difficili e pericolosi. Ma vediamo insieme lesulla trama. Nel primo episodioserata, Quante puntate, quando va in onda Abbiamo visto lesulla(ladi, ma quante puntate sono previste, quando va in onda la fiction? La serie tv è composta da dodici ...

Raiofficialnews : 'Una donna con il cuore e la testa in movimento, che cammina e attraversa una Napoli variegata, dai quartieri più c… - Inviaggiatore : Mina Settembre l’hanno un po’ stroncata in modo edulcorato, al di là di Serena Rossi, o sbaglio? #tvtalk - petrarca70 : @TvTalk_Rai Concordo con il professore Simonelli ... La leggerezza di 'Mina Settembre' un po' mi disturba... Vero… - Carla32272102 : @TvTalk_Rai Non ho visto Mina Settembre ma dopo i vostri commenti mi viene voglia di guardarlo... - LaPaoEmme : Ma i Bastardi di Pizzofalcone e Mina Settembre sono due cose diverse che non si possono paragonare.. #tvtalk -