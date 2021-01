Milik, Villas Boas avvisa l’ex Napoli: “Non ha mai giocato quest’anno, gli servirà tempo” (Di sabato 23 gennaio 2021) Quasi sul gong finale e dopo mesi di lunghi tira e molla, finalmente il Napoli è riuscito a piazzare Arek Milik. L’attaccante azzurro stava per andare in scadenza e il prossimo giugno terminava il suo contratto con la SSC Napoli. A parlare dell’ormai ex bomber del Napoli ci ha pensato anche l’allenatore del Marsiglia, Villas L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 23 gennaio 2021) Quasi sul gong finale e dopo mesi di lunghi tira e molla, finalmente ilè riuscito a piazzare Arek. L’attaccante azzurro stava per andare in scadenza e il prossimo giugno terminava il suo contratto con la SSC. A parlare dell’ormai ex bomber delci ha pensato anche l’allenatore del Marsiglia,L'articolo

infoitsport : Marisiglia, Villas Boas: 'Milik? Contenti del suo arrivo ma non sarà titolare: non gioca da luglio' - infoitsport : Marsiglia, Villas-Boas: 'Milik non ha giocato a Napoli, non sarà titolare' - infoitsport : Marsiglia, Villas Boas non sta nella pelle per l’arrivo di Milik: “Lo abbiamo voluto tanto, però…” - zazoomblog : Calciomercato Marsiglia Villas-Boas: “Contento per l’arrivo di Milik ecco lo spazio per l’ex Napoli contro il Monac… - Mediagol : #Calciomercato Marsiglia, Villas-Boas: 'Contento per l’arrivo di Milik, ecco lo spazio per Arek contro il Monaco'… -