Milik | senza Champions il Marsiglia può rispedirlo al Napoli Clausola da 12 milioni

TUTTOSPORT - Milik può tornare al Napoli! Clausola da 12 milioni se il Marsiglia non va in Champions

Nel contratto di Arek Milik ci sarebbe anche una clausola che gli permetterebbe di tornare a Napoli se il Marsiglia non conquistasse la qualificazione in Champions.

