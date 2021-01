Milano, i Nas sequestrano 64 mila farmaci anti - Covid cinesi senza autorizzazione (Di sabato 23 gennaio 2021) I Carabinieri del NAS di milano hanno sequestrato 64.320 capsule e 55 flaconi di sciroppo, per un valore di oltre 150 mila euro, venduti come farmaci anti Covid ma privi delle autorizzazioni dell'Aifa. Leggi su leggo (Di sabato 23 gennaio 2021) I Carabinieri del NAS dihanno sequestrato 64.320 capsule e 55 flaconi di sciroppo, per un valore di oltre 150euro, venduti comema privi delle autorizzazioni dell'Aifa.

