Milano: da testa maiale a bomba carta, intimidazioni contro azienda in crisi (Di sabato 23 gennaio 2021) Milano, 23 gen. (Adnkronos) - Una forte esplosione, determinata probabilmente da una bomba carta, ha fatto intervenire ieri i carabinieri a Lainate. Il luogo del boato, a cui è seguita una fitta nube di fumo, era il parcheggio antistante una palazzina al cui interno hanno sede degli uffici della società Tecnomagnete, società in preda da qualche tempo di atti intimidatori a opera di ignoti. Il motivo scatenante, secondo i dipendenti, sarebbe la crisi occupazionale: la ditta, per l'emergenza Covid-19, ha messo in cassa integrazione numerosi impiegati che ad ora rischiano il licenziamento. Ma alle proteste sindacali sono seguiti atti più inquietanti. Tra i più macabri, il mese scorso, il ritrovamento di una testa di maiale nei pressi degli uffici della dirigenza, considerato dagli ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 23 gennaio 2021), 23 gen. (Adnkronos) - Una forte esplosione, determinata probabilmente da una, ha fatto intervenire ieri i carabinieri a Lainate. Il luogo del boato, a cui è seguita una fitta nube di fumo, era il parcheggio antistante una palazzina al cui interno hanno sede degli uffici della società Tecnomagnete, società in preda da qualche tempo di atti intimidatori a opera di ignoti. Il motivo scatenante, secondo i dipendenti, sarebbe laoccupazionale: la ditta, per l'emergenza Covid-19, ha messo in cassa integrazione numerosi impiegati che ad ora rischiano il licenziamento. Ma alle proteste sindacali sono seguiti atti più inquietanti. Tra i più macabri, il mese scorso, il ritrovamento di unadinei pressi degli uffici della dirigenza, considerato dagli ...

juventusfc : ?? @Pirlo_official: «Domani mi aspetto un’Inter aggressiva, che vorrà dare ritmo alla partita. Ma noi siamo la Juven… - TV7Benevento : Milano: da testa maiale a bomba carta, intimidazioni contro azienda in crisi... - SylviaGrossi : RT @lastoriadioggi: #23gennaio 1973 durante uno scontro presso l’Università Bocconi di Milano la polizia spara verso gli studenti colpendo… - enrica_emme : RT @lastoriadioggi: #23gennaio 1973 durante uno scontro presso l’Università Bocconi di Milano la polizia spara verso gli studenti colpendo… - odd_ark : Per la prima volta felice di non essere a Milano e di non essere in Lombardia. Una giunta di Regione fuori di testa… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano testa La pandemia ferma la città? Con Milan e Inter è... l’Expo del pallone La Gazzetta dello Sport Milano: da testa maiale a bomba carta, intimidazioni contro azienda in crisi

Milano, 23 gen. (Adnkronos) - Una forte esplosione, determinata probabilmente da una bomba carta, ha fatto intervenire ieri i carabinieri a Lainate.

Sequestro del corriere di Amazon a Casirate, cinque arresti

Hanno assaltato un camion di Amazon a Casirate e hanno sequestrato per diverse ore un corriere che trasportava pacchi: per questo sono stati arrestati dai carabinieri i componenti di una banda, in div ...

Milano, 23 gen. (Adnkronos) - Una forte esplosione, determinata probabilmente da una bomba carta, ha fatto intervenire ieri i carabinieri a Lainate.Hanno assaltato un camion di Amazon a Casirate e hanno sequestrato per diverse ore un corriere che trasportava pacchi: per questo sono stati arrestati dai carabinieri i componenti di una banda, in div ...