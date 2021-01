Milan, zero tiri in porta nel primo tempo: mai così male in questa stagione (Di sabato 23 gennaio 2021) Milan completamente distrutto sul piano tattico dall’Atalanta. Una sensazione che trova conferme anche nel numero di occasioni Non è solo il risultato al momento a condannare il Milan contro l’Atalanta. L’inferiorità della squadra di Stefano Pioli è confermato da un’altra statistica. I rossoneri, infatti, non hanno mai tirato in porta nel corso del primo tempo ed è stata la prima volta in stagione che il Milan ha ottenuto questo dato. For the first time this season, Milan have failed to produce a single shot on target in the first half of a Serie A game. Wasteful in front of goal so far. pic.twitter.com/jA1qf0U1ei — Squawka Football (@Squawka) January 23, 2021 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 23 gennaio 2021)completamente distrutto sul piano tattico dall’Atalanta. Una sensazione che trova conferme anche nel numero di occasioni Non è solo il risultato al momento a condannare ilcontro l’Atalanta. L’inferiorità della squadra di Stefano Pioli è confermato da un’altra statistica. I rossoneri, infatti, non hanno mai tirato innel corso deled è stata la prima volta inche ilha ottenuto questo dato. For the first time this season,have failed to produce a single shot on target in the first half of a Serie A game. Wasteful in front of goal so far. pic.twitter.com/jA1qf0U1ei — Squawka Football (@Squawka) January 23, 2021 Leggi su Calcionews24.com

ilmarax : Il #milan che per 3 a zero e l'#Inter che perde l'ennesima occasione... Già tutto ampiamente previsto, troppo incostanti... #UdineseInter - panni2167 : RT @CampiMinati: Uno a zero Atalanta a S. Siro dopo 45 minuti in cui il Milan non riesce a fare neanche un tiro dal dischetto. - Jfollow_38 : RT @CampiMinati: Uno a zero Atalanta a S. Siro dopo 45 minuti in cui il Milan non riesce a fare neanche un tiro dal dischetto. - CampiMinati : Uno a zero Atalanta a S. Siro dopo 45 minuti in cui il Milan non riesce a fare neanche un tiro dal dischetto. -