MILAN-TORINO: il gol di Leao dopo bellissima azione / News (Di domenica 24 gennaio 2021) MILAN News - MILAN-TORINO è finita 2-0. Il primo gol di Leao è frutto di un'azione molto bella. Nella video News rivediamo quel meraviglioso gol rossonero. Pianeta MILAN. Leggi su pianetamilan (Di domenica 24 gennaio 2021)è finita 2-0. Il primo gol diè frutto di un'molto bella. Nella videorivediamo quel meraviglioso gol rossonero. Pianeta

juventusfc : ?? @Pirlo_Official: «La corsa per il titolo si fa sulle prime 5-6 squadre, ma in questo momento il Milan è da batter… - AntoVitiello : AC #Milan è lieto di comunicare di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di opzione per l'acquisizione def… - manggit_garis : RT @FansNerazzurri: Half Season 2020/21, 19 Match. - Second place - 45 goals, 23 conceded. - 12 Win [Benevento, Fiorentina, Genoa, Torino,… - PianetaMilan : #VIDEO #MILANTORINO: il gol di #Leao dopo bellissima azione / #News - number1719 : Dopo aver trascinato il Torino #Meite prende in spalla il Milan #MilanAtalanta -