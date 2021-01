Milan-Atalanta, possibile esordio per Meitè e Mandzukic: ecco le mosse di Pioli e Gasperini. Le probabili formazioni (Di sabato 23 gennaio 2021) Di scena l'importante match tra Milan e Atalanta.Il big match di Serie A tra la compagine rossonera e quella nerazzurra infiammerà il sabato di campionato. Un confronto cruciale per entrambe le squadre, con tre punti in palio che, se presi contro una diretta concorrente, valgono molto più di un singolo successo. Il Milan ancora capolista potrebbe anche con un pareggio laurearsi campione d'inverno, data l'imminente conclusione del girone d'andata. L'Atalanta invece potrebbe fare un deciso balzo in avanti in attesa del completamento del turno, portandosi al terzo posto della classificaDi seguito le probabili formazioni.Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Kalulu, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Castillejo, Meité, Leao; Ibrahimovic. All. ... Leggi su mediagol (Di sabato 23 gennaio 2021) Di scena l'importante match tra.Il big match di Serie A tra la compagine rossonera e quella nerazzurra infiammerà il sabato di campionato. Un confronto cruciale per entrambe le squadre, con tre punti in palio che, se presi contro una diretta concorrente, valgono molto più di un singolo successo. Ilancora capolista potrebbe anche con un pareggio laurearsi campione d'inverno, data l'imminente conclusione del girone d'andata. L'invece potrebbe fare un deciso balzo in avanti in attesa del completamento del turno, portandosi al terzo posto della classificaDi seguito le(4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Kalulu, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Castillejo, Meité, Leao; Ibrahimovic. All. ...

AntoVitiello : ?? #Tomori oggi in Italia, visite e poi subito a Casa Milan nel pomeriggio a firmare per provare ad averlo in panchi… - Atalanta_BC : Chiudiamo l'andata a Milano! ???? We end the first half of the @SerieA_EN in Milan! ? ???? @SerieA - 19ª giornata ?? … - carlolaudisa : Ormai è fatta: intesa tra il @acmilan e il @ChelseaFC per il prestito di #Tomori. Il difensore pronto a prendere il… - Mc99Markus : RT @86_longo: ? Prima convocazione con il #Milan ???per #Mandzukic e #Tomori. L'attaccante croato ha buone possiblità di giocare uno spezzon… - Mediagol : #Milan-#Atalanta, possibile esordio per Meitè e Mandzukic: ecco le mosse di Pioli e Gasperini. Le probabili formazi… -