Milan-Atalanta, Pioli: "Merito alla squadra di Gasperini, la sconfitta ci può stare. Noi stanchi? Ho la mia idea" (Di sabato 23 gennaio 2021) Dopo la sconfitta del Milan contro l'Atalanta per 3-0, il tecnico della squadra rossonera, Stefano Pioli, è intervenuto ai microfoni di "Sky Sport" dopo il ko di "San Siro". Di seguito le dichiarazioni dell'allenatore rossonero. Merito ALL'Atalanta - "Credo che sia l'unica squadra che non siamo riusciti a battere. L'Atalanta ha meritato la vittoria. Noi eravamo partiti molto bene, dispiace per come abbiamo preso il primo gol. Il secondo gol poi ha chiuso la gara. Dovevamo fare qualcosa in più, ma non ci siamo riusciti. I meriti dell'Atalanta sono evidenti, ma noi possiamo giocare meglio. Dal punto di vista tecnico potevamo giocare meglio. In alcune situazioni bastava un po' più di precisione, devi sempre fare le scelte ..."

