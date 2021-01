Milan - Atalanta, le probabili formazioni: rossoneri a un punto dal titolo d'inverno (Di sabato 23 gennaio 2021) Il 22 dicembre 2019 il Milan, perdendo 5 - 0 a Bergamo contro l'Atalanta, toccava il punto più basso della scorsa stagione. Oggi, contro l'Atalanta a San Siro (ore 18), potrebbe laurearsi campione d'... Leggi su leggo (Di sabato 23 gennaio 2021) Il 22 dicembre 2019 il, perdendo 5 - 0 a Bergamo contro l', toccava ilpiù basso della scorsa stagione. Oggi, contro l'a San Siro (ore 18), potrebbe laurearsi campione d'...

AntoVitiello : ?? #Tomori oggi in Italia, visite e poi subito a Casa Milan nel pomeriggio a firmare per provare ad averlo in panchi… - Atalanta_BC : Chiudiamo l'andata a Milano! ???? We end the first half of the @SerieA_EN in Milan! ? ???? @SerieA - 19ª giornata ?? … - carlolaudisa : Ormai è fatta: intesa tra il @acmilan e il @ChelseaFC per il prestito di #Tomori. Il difensore pronto a prendere il… - loSturacessiRN : Sono abbastanza sadomaso, ho rivisto gli highlights di Atalanta-Milan 5-0. Mi sto cagando sotto. - MarcoCozzo24 : @CharlyQ8 Atalanta in netto calo, Milan che con rigore e fortuna la porta a casa stai tranquillo -