Milan - Atalanta Diretta dalle 18 Pioli lancia Meitè Udinese - Inter Live dalle 18 Conte conferma Lu - La (Di sabato 23 gennaio 2021) Il Milan vuole difendere il primato e allo stadio Meazza arriva l'Atalanta di Gasperini, reduce dal pareggio (1 - 1) ottenuto nel recupero infrasettimanale in casa dell'Udinese. Rossoneri che, invece, ... Leggi su leggo (Di sabato 23 gennaio 2021) Ilvuole difendere il primato e allo stadio Meazza arriva l'di Gasperini, reduce dal pareggio (1 - 1) ottenuto nel recupero infrasettimanale in casa dell'. Rossoneri che, invece, ...

AntoVitiello : ?? #Tomori oggi in Italia, visite e poi subito a Casa Milan nel pomeriggio a firmare per provare ad averlo in panchi… - Atalanta_BC : Chiudiamo l'andata a Milano! ???? We end the first half of the @SerieA_EN in Milan! ? ???? @SerieA - 19ª giornata ?? … - carlolaudisa : Ormai è fatta: intesa tra il @acmilan e il @ChelseaFC per il prestito di #Tomori. Il difensore pronto a prendere il… - Direttaofficial : #SerieA Via alla grande sfida tra #Milan e #Atalanta. Mentre a Udine l'Inter affronta i padroni di casa. Due inc… - BBilanShit : @Tractor220510 @NOWTV_It SkySport sotto Milan-Atalanta -