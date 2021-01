Milan-Atalanta, Costacurta: “Peggior prestazione da marzo ad oggi” (Di sabato 23 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE Milan Atalanta - Alessandro Costacurta, intervenuto su Sky Sport, ha commentato così la sconfitta del Milan di oggi contro l'Atalanta Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di sabato 23 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE- Alessandro, intervenuto su Sky Sport, ha commentato così la sconfitta deldicontro l'Pianeta

AntoVitiello : ?? #Tomori oggi in Italia, visite e poi subito a Casa Milan nel pomeriggio a firmare per provare ad averlo in panchi… - acmilan : Ecco i nostri 5 più bei gol contro l’Atalanta a San Siro. Qual è il vostro preferito? ??? Dite la vostra su… - AntoVitiello : Partita totalmente sbagliata dal #Milan, primo tempo regalato all'#Atalanta. Il #Milan tuttavia ha chiuso il giron… - Makkoxnonfarlo : comprate una cremetta per il buco del culo ad @Ibra_official ?????? #MilanAtalanta #milan #atalanta @acmilan… - davide_tripo : RT @GiovaAlbanese: L'Inter pareggia a Udine, il Milan perde con l'Atalanta. La #Juventus ha una ghiotta occasione ma il match interno con i… -