Milan-Atalanta 0-3: una Dea da Scudetto ferma i rossoneri (comunque campioni d'inverno). Gelo a San Siro (Di sabato 23 gennaio 2021) La sintesi di Milan-Atalanta, match valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A. Leggi su 90min (Di sabato 23 gennaio 2021) La sintesi di, match valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A.

AntoVitiello : ?? #Tomori oggi in Italia, visite e poi subito a Casa Milan nel pomeriggio a firmare per provare ad averlo in panchi… - acmilan : Ecco i nostri 5 più bei gol contro l’Atalanta a San Siro. Qual è il vostro preferito? ??? Dite la vostra su… - AntoVitiello : Partita totalmente sbagliata dal #Milan, primo tempo regalato all'#Atalanta. Il #Milan tuttavia ha chiuso il giron… - LSaponaro : @FBiasin Non guardando spesso l’Atalanta,da tifoso rossonero, peggior Milan degli ultimi 12 mesi! Male, malissimo ma oramai è andata!!! - vesco_francesco : L arbitro ha anche condizionato #milan - #Atalanta -