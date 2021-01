Milan-Atalanta 0-3 al 90?: show dei bergamaschi a San Siro | Serie A News (Di sabato 23 gennaio 2021) Milan-Atalanta ULTIME News - È terminato da poco il match Milan-Atalanta a 'San Siro'. Ecco com'è andata la partita odierna per i rossoneri di Stefano Pioli Milan-Atalanta 0-3 al 90?: show dei bergamaschi a San Siro Serie A News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di sabato 23 gennaio 2021)ULTIME- È terminato da poco il matcha 'San'. Ecco com'è andata la partita odierna per i rossoneri di Stefano Pioli0-3 al 90?:deia SanPianeta

AntoVitiello : ?? #Tomori oggi in Italia, visite e poi subito a Casa Milan nel pomeriggio a firmare per provare ad averlo in panchi… - acmilan : Ecco i nostri 5 più bei gol contro l’Atalanta a San Siro. Qual è il vostro preferito? ??? Dite la vostra su… - AntoVitiello : Partita totalmente sbagliata dal #Milan, primo tempo regalato all'#Atalanta. Il #Milan tuttavia ha chiuso il giron… - bladistic : @musagete10 Atalanta ha dato una lezione di calcio al Milan, e difronte a una partita così chiunque ama il calcio ne esalta la bellezza. - Livan_Cleef : RT @ZZiliani: #Milan schiantato da un’#Atalanta lunare, il passivo poteva essere peggiore. Al massimo della condizione, e a pieno organico,… -