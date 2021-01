Michele Riondino: chi è Il giovane Montalbano, stasera a C’è posta per te – età, carriera, fidanzata – Tutto su di lui (Di sabato 23 gennaio 2021) Michele Riondino è un attore ed è il protagonista de Il giovane Montalbano. Questa sera, sabato 23 gennaio, a partire dalle 21:15 andrà in onda in prima serata su Canale Cinque la terza puntata di C’è posta per te e Michele Riondino sarà uno degli ospiti del people show. Scopriamo qualcosa in più su di lui. Michele Riondino è nato a Taranto il 14 marzo 1979, sotto il segno zodiacale dei Pesci. L’attore ha 41 anni e ben presto, dopo aver concluso gli studi nella sua Puglia. l’attore si trasferisce a Roma per frequentare l’Accademia nazionale di arte drammatica. Inizia così la sua carriera da attore, fa il suo esordio in tv in Distretto di polizia, dove è presenta dal 2003 al 2005. Poi negli anni ha ottenuto sempre più ... Leggi su giornal (Di sabato 23 gennaio 2021)è un attore ed è il protagonista de Il. Questa sera, sabato 23 gennaio, a partire dalle 21:15 andrà in onda in prima serata su Canale Cinque la terza puntata di C’èper te esarà uno degli ospiti del people show. Scopriamo qualcosa in più su di lui.è nato a Taranto il 14 marzo 1979, sotto il segno zodiacale dei Pesci. L’attore ha 41 anni e ben presto, dopo aver concluso gli studi nella sua Puglia. l’attore si trasferisce a Roma per frequentare l’Accademia nazionale di arte drammatica. Inizia così la suada attore, fa il suo esordio in tv in Distretto di polizia, dove è presenta dal 2003 al 2005. Poi negli anni ha ottenuto sempre più ...

MediasetTgcom24 : A 'C'è Posta per Te' ospiti Can Yaman e Michele Riondino #c'èpostaperte - IlContiAndrea : Domani a #cepostaperte ospiti Michele Riondino e Can Yaman - trash_italiano : Can Yaman e Michele Riondino domani sera a #cepostaperte ?? - Adelina80451737 : RT @MediasetTgcom24: A 'C'è Posta per Te' ospiti Can Yaman e Michele Riondino #c'èpostaperte - Elisabe72539214 : RT @MediasetTgcom24: A 'C'è Posta per Te' ospiti Can Yaman e Michele Riondino #c'èpostaperte -

Ultime Notizie dalla rete : Michele Riondino Chi è Michele Riondino, attore e protagonista de Il Giovane Montalbano: età, biografia e curiosità NewNotizie Michele Riondino: chi è Il giovane Montalbano, stasera a C’è posta per te – età, carriera, fidanzata – Tutto su di lui

Michele Riondino: chi è Il giovane Montalbano, stasera a C'è posta per te - età, carriera, fidanzata - Tutto su di lui - Michele Riondino è un attore ed è il protagonista de Il giovane Montalbano. Que ...

C’è Posta per te: Can Yaman tra gli ospiti di stasera. Anticipazioni

Appuntamento oggi 23 gennaio con l’attesissima terza puntata di C’è Posta per te di Maria De Filippi. Ospiti gli attori Can Yaman e Michele Riondino ...

Michele Riondino: chi è Il giovane Montalbano, stasera a C'è posta per te - età, carriera, fidanzata - Tutto su di lui - Michele Riondino è un attore ed è il protagonista de Il giovane Montalbano. Que ...Appuntamento oggi 23 gennaio con l’attesissima terza puntata di C’è Posta per te di Maria De Filippi. Ospiti gli attori Can Yaman e Michele Riondino ...