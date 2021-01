“Mi ha chiesto una cintura”: il drammatico ricordo del suo papà (Di sabato 23 gennaio 2021) Parla il padre della piccola soffocatasi con una cintura dopo una folle sfida su Tik Tok. La piccola non era in se, non poteva essere in se. Bimba PalermoParla la madre della bimba di Palermo di 10 anni, soffocatasi con una cintura, stretta alla gola in un tragico gioco, una tragica prova di resistenza, lanciata su social network Tik Tok. La tragedia in pochi minuti, la folle corsa in ospedale con la bimba che perde subito i sensi, la constatazione della morte cerebrale e la decisione da parte della famiglia di donare gli organi, con i quali sono stati salvati altri bambini, proprio come la loro piccola. Le parole del padre della piccola, gli ultimi ricordi ed una apparente condizione di calma che chiaramente nasconde l’atroce dolore e la disperazione: “Il dono più bello che potevamo fare. Perché mia figlia era allegra, generosa, e ... Leggi su chenews (Di sabato 23 gennaio 2021) Parla il padre della piccola soffocatasi con unadopo una folle sfida su Tik Tok. La piccola non era in se, non poteva essere in se. Bimba PalermoParla la madre della bimba di Palermo di 10 anni, soffocatasi con una, stretta alla gola in un tragico gioco, una tragica prova di resistenza, lanciata su social network Tik Tok. La tragedia in pochi minuti, la folle corsa in ospedale con la bimba che perde subito i sensi, la constatazione della morte cerebrale e la decisione da parte della famiglia di donare gli organi, con i quali sono stati salvati altri bambini, proprio come la loro piccola. Le parole del padre della piccola, gli ultimi ricordi ed una apparente condizione di calma che chiaramente nasconde l’atroce dolore e la disperazione: “Il dono più bello che potevamo fare. Perché mia figlia era allegra, generosa, e ...

