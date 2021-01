Metz-Nantes (domenica 24 gennaio, ore 15): formazioni, quote, pronostici (Di sabato 23 gennaio 2021) Ventunesimo turno di Ligue 1 che vede di fronte in questa domenica pomeriggio l’incrocio interessante tra Metz e Nantes. Un autentico colpaccio quello della squadra di Antonetti sul campo del Lione, una vittoria sul filo di lana dopo l’ennesima coraggiosa prestazione contro una big del campionato. Il gol del subentrato Leya ha permesso di raggiungere quota 28 punti e InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di sabato 23 gennaio 2021) Ventunesimo turno di Ligue 1 che vede di fronte in questapomeriggio l’incrocio interessante tra. Un autentico colpaccio quello della squadra di Antonetti sul campo del Lione, una vittoria sul filo di lana dopo l’ennesima coraggiosa prestazione contro una big del campionato. Il gol del subentrato Leya ha permesso di raggiungere quota 28 punti e InfoBetting: Scommesse Sportive e

infobetting : Metz-Nantes (domenica 24 gennaio, ore 15): formazioni, quote, pronostici - Fantacalciok : Ligue 1, Metz – Nantes: diretta live, risultato in tempo reale - Calciodiretta24 : Ligue 1, Metz – Nantes: diretta live, risultato in tempo reale - CinqueNews : Metz-Nantes: numeri, curiosità e statistiche - 11contro11 : Ligue 1, giornata 20: clamorosi ko in casa di #Lione e #Marsiglia #Angers #Bordeaux #Brest #Dijon #Lens #Lille… -

Ultime Notizie dalla rete : Metz Nantes Metz-Nantes (domenica 24 gennaio, ore 15): formazioni, quote, pronostici Infobetting Ligue 1: tutto facile per il Psg, show di Mbappé, Neymar e Icardi col Montpellier

I campioni di Francia prendono momentaneamente la vetta solitaria del campionato grazie al 4-0 rifilato ai bluarancio. Pochettino perde per infortunio Keylor ...

Ligue 1 2020/21, il programma della 21^ giornata: trasferte per Lille e Lione

Come arrivano le squadre, orario e dove vedere la 21^ giornata di Ligue 1: apre Psg-Montpellier, difficili trasferte per Lione e Lille Prosegue il percorso della Ligue 1. La 21^ giornata regalerà dell ...

I campioni di Francia prendono momentaneamente la vetta solitaria del campionato grazie al 4-0 rifilato ai bluarancio. Pochettino perde per infortunio Keylor ...Come arrivano le squadre, orario e dove vedere la 21^ giornata di Ligue 1: apre Psg-Montpellier, difficili trasferte per Lione e Lille Prosegue il percorso della Ligue 1. La 21^ giornata regalerà dell ...