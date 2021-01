Mercedesz Henger e Lucas Peracchi | Aiutiamoli | il grande cuore social per il Santa Lucia Basket

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 23 gennaio 2021) Per sostenere ilsono scesi in campo molti big. Il momento è difficile per tutti, ma la blasonata squadra che ha militato in A non vuole rinunciare alla propria gloria. Ed ha lanciato un grido d'allarme. Così, si sono incontrati per una raccolta fondi Mercedes, Michele Cuvertino Juri Marras. Unico obiettivo: sostenere il futuro della squadra capitanata da Giulio Sanna Ali, presidente del. “Questi ragazzi possono essere un esempio e allo stesso tempo un vero messaggio di forza per chi vede la propria vita senza una meta. Questa società da oltre 50 anni ha dato e sta dando la possibilità di fare sport a molti ragazzi e ragazze con disabilità”, ha raccontato il presidente. “Lo sport è importante per ...