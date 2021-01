Melania Trump sfugge ai fotografi e lascia Donald da solo: matrimonio finito? (Di sabato 23 gennaio 2021) Non si fermano le voci sulla presunta crisi tra Donald Trump e la moglie Melania. Da mesi ormai, le indiscrezioni che immaginavano l’ex First Lady contare i giorni per l’addio alla Casa Bianca, si facevano sempre più insistenti. A soffiare sul fuoco del gossip ci ha pensato ‘Fox News’, filmando l’arrivo dei Trump in Florida. L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di sabato 23 gennaio 2021) Non si fermano le voci sulla presunta crisi trae la moglie. Da mesi ormai, le indiscrezioni che immaginavano l’ex First Lady contare i giorni per l’addio alla Casa Bianca, si facevano sempre più insistenti. A soffiare sul fuoco del gossip ci ha pensato ‘Fox News’, filmando l’arrivo deiin Florida. L'articolo NewNotizie.it.

matteosalvinimi : Rai, Mauro Corona cacciato senza appello, mentre il 'simpaticissimo' Alan Friedman può dare della 'escort' in diret… - stanzaselvaggia : Che per una battuta sui capelli disordinati della Botteri si siano scatenate le guerre puniche e che per “escort” a… - LegaSalvini : SCOOP! Non è la prima volta che il 'giornalista' Alan Friedman dà della 'escort' a Melania Trump: ecco un tweet del… - Vito_Cipolla : RT @LaVeritaWeb: Il giornalista newyorchese ha dato della «escort» a Melania Trump in diretta Rai. Usando la scusa dell'incidente linguisti… - luca79ind : Melania 'molla' Donald Trump appena scesi dall'aereo in Florida -