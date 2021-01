Medici sul piede di guerra, l’appello-denuncia al governo: “Basta chiamarci eroi. Vaccinateci tutti” (Di sabato 23 gennaio 2021) Vaccino, Medici sul piede di guerra, l’appello-denuncia va dritto a governo e regioni: «Basta chiamarci eroi. Ora Vaccinateci tutti». Il messaggio dei Medici è netto: «Consideriamo la profilassi il miglior dispositivo di sicurezza. Vaccinateci tutti. È inaccettabile vedere persone che non svolgono un’attività così rischiosa essere sottoposte al vaccino. E osservare una larga parte della professione medica non ancora immunizzata». L’allarme – e l’appello – arrivano dall’Ordine dei Medici, che nell’esortare a viva voce la somministrazione dei vaccini per i camici bianchi, rileva: «Ogni medico iscritto all’Albo ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 23 gennaio 2021) Vaccino,suldiva dritto ae regioni: «. Ora». Il messaggio deiè netto: «Consideriamo la profilassi il miglior dispositivo di sicurezza.. È inaccettabile vedere persone che non svolgono un’attività così rischiosa essere sottoposte al vaccino. E osservare una larga parte della professione medica non ancora immunizzata». L’allarme – e– arrivano dall’Ordine dei, che nell’esortare a viva voce la somministrazione dei vaccini per i camici bianchi, rileva: «Ogni medico iscritto all’Albo ...

