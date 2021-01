Matilda De Angelis conduttrice a Sanremo 2021, ma il festival è a rischio (Di sabato 23 gennaio 2021) Matilda De Angelis conduttrice di Sanremo 2021 Mentre continuano le ... Leggi su spettacoloitaliano (Di sabato 23 gennaio 2021)DediMentre continuano le ...

IlContiAndrea : #Amadeus: “Lavoriamo compatti o ci rivediamo nel 2022”. Matilda De Angelis co-conduttrice. Il direttore artistico f… - ciakmag : L'attrice sarà al fianco di Amadeus per una serata in veste di conduttrice ?? #MatildaDeAngelis - pamInParis00 : Matilda De Angelis ha sfondato alla grande. Sarà co conduttrice a Sanremo.... farà il podcast con Federico Cesari.… - zazoomblog : Matilda De Angelis a Sanremo 2021 ma il festival è a rischio - #Matilda #Angelis #Sanremo #festival - SimonaCroisette : RT @TataChips86: Brava Matilda De Angelis Che co-condurrà una delle cinque serate a Sanremo. Davvero Complimenti. -