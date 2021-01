Marotta su Hakimi: “Tante speculazioni nel tentativo di destabilizzare l’ambiente. Acquisti? Mercato chiuso” (Di sabato 23 gennaio 2021) Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita, Beppe Marotta ha voluto ribadire l’assenza del caso Hakimi e la situazione Mercato. Sul caso Hakimi: “Nelle ultime settimane divulgate Tante notizie, alcune vere altre false, semplici speculazioni che hanno l’obiettivo, forse di destabilizzare l’ambiente. Ma non è possibile perché la proprietà è credibile e compatta”. Sul Mercato e possibile risposta al Milan: “No, Mercato già chiuso. Stimolo è dare le giuste considerazioni al nostro gruppo. Siamo competitivi già ocn questi giocatori. Grande gruppo e grande allenatore. Questo è un periodo delicato del club avevamo detto se c’era qualche opportunità, ma non ci sono”. Foto: you tube ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 23 gennaio 2021) Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita, Beppeha voluto ribadire l’assenza del casoe la situazione. Sul caso: “Nelle ultime settimane divulgatenotizie, alcune vere altre false, sempliciche hanno l’obiettivo, forse di. Ma non è possibile perché la proprietà è credibile e compatta”. Sule possibile risposta al Milan: “No,già. Stimolo è dare le giuste considerazioni al nostro gruppo. Siamo competitivi già ocn questi giocatori. Grande gruppo e grande allenatore. Questo è un periodo delicato del club avevamo detto se c’era qualche opportunità, ma non ci sono”. Foto: you tube ...

capuanogio : ?? Il #RealMadrid preme l’#Inter per il pagamento della prima rata di #Hakimi. #Marotta ha l’accordo scritto di pro… - FBiasin : L'#Inter chiarisce di avere un accordo solido con il #RealMadrid per il pagamento di #Hakimi entro il 31 marzo. Acc… - ilcirotano : Marotta: 'Hakimi? Solo speculazioni. Vecino è in gruppo, il mercato è chiuso' - - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Inter, #Marotta: 'Caso #Hakimi? Vogliono destabilizzarci, ma non accadrà. Mercato? Siamo già competitivi. Su #Agoumé ...' #U… - J_Cayman : @sportface2016 #Marotta #Inter #Hakimi 'l'orgoglio del nostro club'?? ?? ?? ?? ?? -