Marcia, Giorgi e Caporaso trionfano a Ostia e conquistano la maglia tricolore (Di sabato 23 gennaio 2021) In quel di Ostia riparte la Marcia, nel vero senso della parola, verso le Olimpiadi di Tokyo. Eleonora Giorgi (Fiamme Azzurre) si è imposta nella 35 km Marcia, conquistando la maglia tricolore con il tempo di 3h00:21. La medaglia di bronzo della 50 km ai Mondiali di Doha, tornata a Marciare dopo un anno di digiuno, si è importa su Lidia Barcella (Bracco Atletica) e Federica Curiazzi (Atl. Bergamo 1959 Oriocenter). Al maschile ha invece trionfato Teodorico Caporaso: il beneventano ha conquistato la maglia tricolore nei 50 km col tempo di 4h01:14, dopo aver riacciuffato in testa il duo Giupponi-Agrusti. Michele Antonelli (Aeronautica) taglia il traguardo per secondo in 4h06:05, terzo Matteo Giupponi (Carabinieri), ... Leggi su sportface (Di sabato 23 gennaio 2021) In quel diriparte la, nel vero senso della parola, verso le Olimpiadi di Tokyo. Eleonora(Fiamme Azzurre) si è imposta nella 35 km, conquistando lacon il tempo di 3h00:21. La medaglia di bronzo della 50 km ai Mondiali di Doha, tornata are dopo un anno di digiuno, si è importa su Lidia Barcella (Bracco Atletica) e Federica Curiazzi (Atl. Bergamo 1959 Oriocenter). Al maschile ha invece trionfato Teodorico: il beneventano ha conquistato lanei 50 km col tempo di 4h01:14, dopo aver riacciuffato in testa il duo Giupponi-Agrusti. Michele Antonelli (Aeronautica) taglia il traguardo per secondo in 4h06:05, terzo Matteo Giupponi (Carabinieri), ...

SilvanaDenicolo : RT @ilfaroonline: “Road to Tokyo”, la 35 km di #marcia va a Eleonora Giorgi - Queenatletica : Il titolo italiano della 50 km va a Teodorico Caporaso - ilfaroonline : “Road to Tokyo”, la 35 km di #marcia va a Eleonora Giorgi - Queenatletica : Live da Ostia: titolo della 35 km a Eleonora Giorgi, ma Lidia Barcella arriva vicinissima, 20 km JM a Gamba - zizionice : RT @Coninews: Un nuovo inizio per @eleagiorgi. Dopo un anno intero senza gareggiare, sabato mattina a Ostia Eleonora #Giorgi, bronzo mond… -

Ultime Notizie dalla rete : Marcia Giorgi Italiani di marcia: Giorgi vince la 35 km, Gamba la 20 juniores Queen Atletica Marcia, Giorgi e Caporaso trionfano a Ostia e conquistano la maglia tricolore

In quel di Ostia riparte la marcia, nel vero senso della parola, verso le Olimpiadi di Tokyo. Eleonora Giorgi (Fiamme Azzurre) si è imposta nella 35 km marcia, conquistando la maglia tricolore con il ...

Giorgi campionessa italiana della 35 km

È in corso a Ostia (Roma) il primo appuntamento tricolore dell'anno: si gareggia per i Campionati italiani della 50 km di marcia al maschile, della 35 km al femminile e della 20 km (juniores), in una ...

In quel di Ostia riparte la marcia, nel vero senso della parola, verso le Olimpiadi di Tokyo. Eleonora Giorgi (Fiamme Azzurre) si è imposta nella 35 km marcia, conquistando la maglia tricolore con il ...È in corso a Ostia (Roma) il primo appuntamento tricolore dell'anno: si gareggia per i Campionati italiani della 50 km di marcia al maschile, della 35 km al femminile e della 20 km (juniores), in una ...