Maradona, guerra tra ex: “Hai usato la sua carta di credito dopo la morte” (Di sabato 23 gennaio 2021) A diverso tempo di distanza dalla morte di Diego Armando Maradona, due sue ex fidanzate sono protagoniste di un feroce scambio di accuse. A due mesi di distanza dalla morte di Diego Armando Maradona, ecco arrivare altre voci di battaglie, scontri e schermaglie vari tra alcuni dei suoi eredi designati. Protagoniste dell’ultima, controversa vicenda sono L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 23 gennaio 2021) A diverso tempo di distanza dalladi Diego Armando, due sue ex fidanzate sono protagoniste di un feroce scambio di accuse. A due mesi di distanza dalladi Diego Armando, ecco arrivare altre voci di battaglie, scontri e schermaglie vari tra alcuni dei suoi eredi designati. Protagoniste dell’ultima, controversa vicenda sono L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

nico_lai93 : RT @pomeriggio5: Secondo Cristiana Sinagra non c'è nessuna guerra per l'eredità di Diego Armando Maradona. Cosa ne pensa invece della nuo… - CybercaffeL : C'è una scia di sangue argentino dietro l’omicidio di una barbona a #Barcellona #Tango, #Maradona e i… - pomeriggio5 : Secondo Cristiana Sinagra non c'è nessuna guerra per l'eredità di Diego Armando Maradona. Cosa ne pensa invece de… -

Ultime Notizie dalla rete : Maradona guerra Maradona, il giallo dell’eredità s’infittisce: mistero sulle donazioni milionarie all’ex fidanzata Rocio Corriere della Sera Maradona jr: "Avevo un sogno e glielo dissi anche a papà. Non si è mai realizzato"

Il figlio di Diego Armando Maradona ha parlato, tra le altre cose, del suo rapporto con il più grande calciatore di tutti i tempi.

Napoli, stazione Maradona: finalmente i murales di Ferlaino, Lauro e Ascarelli

«Oggi abbiamo inaugurato presso la stazione EAV – Mostra – Maradona i murales che raffigurano tre Presidenti che hanno fatto la storia del Calcio Napoli: Ferlaino, Lauro ...

Il figlio di Diego Armando Maradona ha parlato, tra le altre cose, del suo rapporto con il più grande calciatore di tutti i tempi.«Oggi abbiamo inaugurato presso la stazione EAV – Mostra – Maradona i murales che raffigurano tre Presidenti che hanno fatto la storia del Calcio Napoli: Ferlaino, Lauro ...