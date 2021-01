“Mantieni il bacio” , il testo del nuovo singolo di Michele Bravi (Di sabato 23 gennaio 2021) “Mantieni il bacio” è il nuovo singolo pubblicato lo scorso 22 gennaio e presentato oggi all’interno della trasmissione “Amici” di Maria De Filippi. Per Michele Bravi si tratta di un ritorno negli studi della scuola della tv nella quale aveva partecipato ad Amici Speciali lo scorso maggio. Durante il programma il cantante aveva lanciato il singolo “La Vita Breve Dei Coriandoli”. Il brano anticipa il nuovo album di Michele Bravi “La Geografia Del Buio” , in uscita il prossimo 29 gennaio su tutte le piattaforme digitali ed in formato CD e Vinile. Il singolo è scritto da Federica Abbate, Cheope e Massimo Recalcati, prodotto da Francesco Katoo Catitti con il supporto dell’ingegnere del suono Gijs Van ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 23 gennaio 2021) “il” è ilpubblicato lo scorso 22 gennaio e presentato oggi all’interno della trasmissione “Amici” di Maria De Filippi. Persi tratta di un ritorno negli studi della scuola della tv nella quale aveva partecipato ad Amici Speciali lo scorso maggio. Durante il programma il cantante aveva lanciato il“La Vita Breve Dei Coriandoli”. Il brano anticipa ilalbum di“La Geografia Del Buio” , in uscita il prossimo 29 gennaio su tutte le piattaforme digitali ed in formato CD e Vinile. Ilè scritto da Federica Abbate, Cheope e Massimo Recalcati, prodotto da Francesco Katoo Catitti con il supporto dell’ingegnere del suono Gijs Van ...

michele_bravi : “Mantieni il bacio”, fuori ovunque. - AmiciUfficiale : Michele Bravi con la sua 'Mantieni il bacio' ci sta regalando un momento di pura emozione! PELLE D'OCA ??? #Amici20… - michele_bravi : “Mantieni il bacio” fuori ovunque da mezzanotte. - _Valealizzi_ : RT @____clod: Io sono ancora qua comunque. Michele Bravi é ogni volta emozione pura e il testo di 'Mantieni il bacio' é meraviglioso #Amic… - newangelhes : RT @michele_bravi: Tanto grato per il privilegio di potermi esibire in un momento così incerto per il nostro mondo dello spettacolo. Grazie… -