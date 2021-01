Maltempo oggi: neve, vento e forti piogge sull'Italia. Allerta rossa in Emilia (Di sabato 23 gennaio 2021) Nella notte si è alzato il Mose a Venezia , preannunciando un weekend di Maltempo che coinvolgerà tutta l'Italia. oggi e domani la maggior parte del Paese si ritroverà sotto forte pioggia o neve : ... Leggi su quotidiano (Di sabato 23 gennaio 2021) Nella notte si è alzato il Mose a Venezia , preannunciando un weekend diche coinvolgerà tutta l'e domani la maggior parte del Paese si ritroverà sotto forte pia o: ...

Maltempo oggi: neve, vento e forti piogge sull'Italia. Allerta rossa in Emilia

Allerta arancione in Romagna, Toscana e Liguria, gialla in 12 Regioni. Acqua alta a Venezia: si solleva il Mose. Nella notte valanga sulla provinciale tra Valleve e Foppolo, nel bergamasco. Vento scop ...

Allerta arancione in Romagna, Toscana e Liguria, gialla in 12 Regioni. Acqua alta a Venezia: si solleva il Mose. Nella notte valanga sulla provinciale tra Valleve e Foppolo, nel bergamasco. Vento scop ...