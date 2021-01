Maltempo: frane sulla strada dell’Abetone (dove nevica). Ponte di Aulla: la piena porta via i resti (Di sabato 23 gennaio 2021) frane e torrenti in piena in varie zone della Toscana. All'Abetone nevicae dove due frane hanno interrotto la statale del Brennero. Mentre una piena del Magra ha portato via quel che restava del Ponte di Aulla. Leggi su firenzepost (Di sabato 23 gennaio 2021)e torrenti inin varie zone della Toscana. All'Abetoneduehanno interrotto la statale del Brennero. Mentre unadel Magra hato via quel che restava deldi

qn_lanazione : Maltempo in Toscana: mareggiate, frane e neve. Traffico in tilt - FirenzePost : Maltempo: frane sulla strada dell’Abetone (dove nevica). Ponte di Aulla: la piena porta via i resti - StaserasolounTG : RT @Miti_Vigliero: Maltempo, allerta terminata ma è allarme frane: cinque strade interrotte. Mareggiata in corso nel levante - qn_lanazione : Torna l'incubo maltempo in Valle del Serchio: notte di frane e allagamenti - nenanavi : RT @qn_lanazione: Maltempo in Lucchesia: nubifragi e nevicate. Notte di frane e allagamenti -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo frane Torna l'incubo maltempo in Valle del Serchio: notte di frane e allagamenti LA NAZIONE Frane, in corso gli interventi di sgombero

Sono in corso gli interventi per stemare il costone franato a Borzonasca, poco a monte dell’abitato del capoluogo, che chiude il transito sulla statale 586. Si tratta di uno smottamento sopra strada, ...

Frana sulla Pronvinciale a Frassinoro. Chiuso il tratto toscano del Passo delle Radici

Frassionoro. A Frassinoro, in un tratto della strada provinciale 32 in località Madonna di Pietravolta, ha ceduto la banchina del lato di valle della strada, per una frana che in queste ore si è messa ...

Sono in corso gli interventi per stemare il costone franato a Borzonasca, poco a monte dell’abitato del capoluogo, che chiude il transito sulla statale 586. Si tratta di uno smottamento sopra strada, ...Frassionoro. A Frassinoro, in un tratto della strada provinciale 32 in località Madonna di Pietravolta, ha ceduto la banchina del lato di valle della strada, per una frana che in queste ore si è messa ...