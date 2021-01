Maltempo, danni in tutta Italia: allerta rossa in Emilia (Di sabato 23 gennaio 2021) . Le abbondanti piogge abbinate al vento stanno causando grossi disagi nel nostro Paese Le perturbazioni stanno imperversando sul nostro Paese nelle ultime ore. Dopo il gelo della scorsa settimana, le correnti provenienti dall’Atlantico hanno riportato in questi giorni pioggia e vento, creando danni in diverse Regioni. L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 23 gennaio 2021) . Le abbondanti piogge abbinate al vento stanno causando grossi disagi nel nostro Paese Le perturbazioni stanno imperversando sul nostro Paese nelle ultime ore. Dopo il gelo della scorsa settimana, le correnti provenienti dall’Atlantico hanno riportato in questi giorni pioggia e vento, creandoin diverse Regioni. L'articolo proviene da Inews.it.

emergenzavvf : #Maltempo #23gennaio, sono più di 50 gli interventi effettuati dai #vigilidelfuoco per i danni causati stanotte da… - emergenzavvf : #Maltempo, dal pomeriggio di ieri effettuati dai #vigilidelfuoco 270 interventi per danni causati da pioggia e vent… - NuovaScintilla : 23/1/21. A quanto pare l'assicurazione del Comune non risarcirà i danni provocati agli immobili di privati danneggi… - VIOLA_MARTELLA : RT @leggoit: #Maltempo sul litorale romano, forte mareggiata e danni a Fregene. Raffiche di vento a 90 chilometri orari - BreakingItalyNe : RT @leggoit: #Maltempo sul litorale romano, forte mareggiata e danni a Fregene. Raffiche di vento a 90 chilometri orari -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo danni Maltempo, disagi a Marina di Pisa. Interventi dei Vigili del Fuoco in provincia PisaToday Maltempo a Roma, forte mareggiata e danni a Fregene. Raffiche di vento a 90 chilometri orari

Sul litorale romano, da Ostia a Fregene, la costa è in stato costante di osservazione per via della forte mareggiata in corso dalla scorsa notte, oltre al vento con raffiche fino ad oltre ...

Maltempo, danni in tutta Italia: allerta rossa in Emilia

Maltempo, danni in tutta Italia: allerta rossa in Emilia. Le abbondanti piogge abbinate al vento stanno causando disagi nel nostro Paese ...

Sul litorale romano, da Ostia a Fregene, la costa è in stato costante di osservazione per via della forte mareggiata in corso dalla scorsa notte, oltre al vento con raffiche fino ad oltre ...Maltempo, danni in tutta Italia: allerta rossa in Emilia. Le abbondanti piogge abbinate al vento stanno causando disagi nel nostro Paese ...