Maltempo, collegamenti marittimi a rilento per le isole del Golfo (Di sabato 23 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – L'ondata di vento e Maltempo che si continua ad abbattere su Napoli non risparmia i collegamenti marittimi per le isole napoletane di Ischia e Procida. I forti venti da sud/sud ovest stanno creando non pochi problemi. Tanto che in mattinata era già stato attivato il blocco per le corse di aliscafi e mezzi veloci da e per Napoli. Ma ora, anche nel pomeriggio, la situazione non sembra migliorare. Nelle ultime ore, infatti, si stanno progressivamente fermando anche le grandi navi che collegano le isole con Napoli e la vicina Pozzuoli.

I forti venti da sud/sud ovest che soffiano in queste ore e che arrivano sino a 30 nodi di velocità stanno provocando il progressivo blocco dei collegamenti marittimi per le isole di Ischia e Procida ...

Maltempo, in Campania allerta meteo per la giornata di domenica: temporali e vento forte

Possibili mareggiate, stop alle navi veloci per le isole: attivo solo qualche traghetto. A Napoli ancora chiusi parchi e cimiteri per il perdurare delle condizioni metereologiche ...

