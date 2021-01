Maltempo, allerta meteo gialla dalle 6 di domani: temporali, vento forte e possibili mareggiate (Di sabato 23 gennaio 2021) La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un nuovo avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica di livello Giallo valevole a partire dalle 6 di domani mattina, domenica 24 gennaio e valida fino alle 23.59 sempre di domani. L’allerta riguarda l’intero territorio regionale. Si prevedono precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio e temporale. Vent forti con possibili raffiche, temporaneamente anche molto forti. Mare agitato o molto agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte ai venti su tutto il litorale. La Protezione civile individua anche i possibili fenomeni di impatto al suolo legati al rischio di dissesto idrogeologico come ad esempio: possibili danni ... Leggi su ildenaro (Di sabato 23 gennaio 2021) La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un nuovo avviso dicon criticità idrogeologica di livello Giallo valevole a partire6 dimattina, domenica 24 gennaio e valida fino alle 23.59 sempre di. L’riguarda l’intero territorio regionale. Si prevedono precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio e temporale. Vent forti conraffiche, temporaneamente anche molto forti. Mare agitato o molto agitato conlungo le coste esposte ai venti su tutto il litorale. La Protezione civile individua anche ifenomeni di impatto al suolo legati al rischio di dissesto idrogeologico come ad esempio:danni ...

