Malcuit e la Fiorentina, la ricostruzione delle puntate precedenti. E gli scenari (Di sabato 23 gennaio 2021) Kevin Malcuit e la Fiorentina. Una storia che non aveva un perché fino al 5 gennaio scorso quando tirammo fuori per la prima volta il forte interesse, mai certificato prima, del club viola per l’esterno francese in scadenza nel 2022 con il Napoli. Una richiesta ufficiale, poi la possibilità per la Fiorentina di prendere Conti dal Milan ma non con l’obbligo di riscatto invece garantito dal Parma. Lo stesso Parma che aveva sondato Malcuit per poi ritirarsi dopo essere andato sull’ex terzino del Milan. Cinque giorni fa vi svelammo come il Napoli non avrebbe avuto intenzione di cedere Malcuit se non nell’ultima settimana di mercato, come Llorente. Sta andando proprio in questo modo: Llorente, come anticipato già giovedì, è libero di andare all’Udinese da lunedì prossimo. E la prossima può essere anche la ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 23 gennaio 2021) Kevine la. Una storia che non aveva un perché fino al 5 gennaio scorso quando tirammo fuori per la prima volta il forte interesse, mai certificato prima, del club viola per l’esterno francese in scadenza nel 2022 con il Napoli. Una richiesta ufficiale, poi la possibilità per ladi prendere Conti dal Milan ma non con l’obbligo di riscatto invece garantito dal Parma. Lo stesso Parma che aveva sondatoper poi ritirarsi dopo essere andato sull’ex terzino del Milan. Cinque giorni fa vi svelammo come il Napoli non avrebbe avuto intenzione di cederese non nell’ultima settimana di mercato, come Llorente. Sta andando proprio in questo modo: Llorente, come anticipato già giovedì, è libero di andare all’Udinese da lunedì prossimo. E la prossima può essere anche la ...

