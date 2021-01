Malattie rare della retina | a Napoli si trattano con la terapia genica

Leggi su ildenaro

(Di sabato 23 gennaio 2021) “A distanza di un anno dai primi interventi possiamo confermare l’efficacia e sostenere che la nuovarappresenta una reale opportunita’ per questi pazienti e per le loro famiglie, un risultato dal profondo valore scientifico e clinico poiche’ la sua efficacia e’ duratura nel tempo”. E’ quanto fa sapere Francesca Simonelli, professore Ordinario di Oftalmologia e DirettriceClinica Oculistica dell’Universita’Campania Luigi Vanvitelli, in una video-intervista dedicata a questa novita’ in onda lunedi’ sul canale digitale di You Tube ‘Medikea Tv’ parlandonuova terapicapraticata presso il CentroOcularidicon la molecola voretigene neparvovec Questa nuova ...