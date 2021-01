Made in Italy ultima puntata | il finale con doppio colpo di scena per Irene

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 23 gennaio 2021) La prossima settimana su Canale 5 andrà in onda la terza e pendiine con i primi di febbraio invece, si chiuderà la messa in onda di questa prima stagione della serie che è disponibile, per lo streaming anche su Amazon Prime Video. Una serie fatta benissimo, piena di spunti di riflessione, con colori e musiche sempre usati al posto giusto e nel momento giusto, e con un gran lavoro dietro. Una serie,in, di quelle per cui si studia, si ricerca anche il più piccolo dettaglio. Ma purtroppo il pubblico di Canale 5, incapace ormai di riconoscere i prodotti migliori proposti, ha bocciato la seconda, condannando la serie ad ascolti non troppo brillanti. Noi abbiamo già visto tutte le puntate diin ...