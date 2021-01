Lutto nel mondo dello spettacolo Se ne va un grande che ha fatto ridere milioni di italiani | “Addio a un pilastro”

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 23 gennaio 2021) Il Covid si porta via unitaliano. Era un cabarettista e uno chansonnier milanese, “anima” del gruppo musicale dei Gufi. Da qualche giorno era ricoverato a causa delle conseguenze del Coronavirus all’ospedale San Gerardo di Monza. In vista di Natale 2020, a dicembre aveva pubblicato una raccolta dei suoi successi, intitolata “Canzoni in remoto”. Stiamo parlando di Roberto Brivio che insieme a Ninni Svampa, Lino Patruno e Gianni Magni componeva il gruppo de i “Gufi”. Il gruppo durò solo 5 anni (1964-1969) ma fu una folgorazione nell’Italietta democristiana che vide arrivare in tv quattro pazzi in tutina nera a cantare di cimiteri, sesso, religione, satira politica, canzoni da osteria in dialetto e tanto altro con mimica e senso dell’umorismo folgorante. Brivio era stato attore, cantante, cabarettista, ...