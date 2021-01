Lombardia zona rossa, Roggiani (Pd): “Basta con le menzogne. Fontana inadeguato per questa fase delicata, ammetta l’errore e si dimetta” (Di sabato 23 gennaio 2021) “La giunta lombarda conteggiava i guariti tra i positivi, alzando così l’RT. Più di una settimana fa lo avevamo denunciato con i nostri sindaci. Il cruscotto, cioè il Sistema di biosorveglianza per monitorare l’andamento territoriale dell’epidemia e le quarantene dei residenti, era in tilt”. Così la segretaria metropolitana del Pd Silvia Roggiani, che poi ha aggiunto: “A Segrate ieri il sistema riportava 504 segratesi positivi, oggi 102, a Cesano Boscone si è passati da 1400 a 72 in tre giorni, a Buccinasco in 24 ore da 244 a 64. Questo dimostra che i nostri dubbi erano fondati e che i sindaci avevano ragione. Adesso Basta, la misura è colma. Basta con le menzogne, questa giunta deve ammettete di aver fallito e non continuare con questo indecente scaricabarile. Dopo i macroscopici errori sui vaccini ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 23 gennaio 2021) “La giunta lombarda conteggiava i guariti tra i positivi, alzando così l’RT. Più di una settimana fa lo avevamo denunciato con i nostri sindaci. Il cruscotto, cioè il Sistema di biosorveglianza per monitorare l’andamento territoriale dell’epidemia e le quarantene dei residenti, era in tilt”. Così la segretaria metropolitana del Pd Silvia, che poi ha aggiunto: “A Segrate ieri il sistema riportava 504 segratesi positivi, oggi 102, a Cesano Boscone si è passati da 1400 a 72 in tre giorni, a Buccinasco in 24 ore da 244 a 64. Questo dimostra che i nostri dubbi erano fondati e che i sindaci avevano ragione. Adesso, la misura è colma.con legiunta deve ammettete di aver fallito e non continuare con questo indecente scaricabarile. Dopo i macroscopici errori sui vaccini ...

Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ La Lombardia non era da zona rossa, e il governo prova a fare scaricabarile sulle respon… - FontanaPres : ? La Lombardia deve essere collocata in zona arancione. Lo evidenziano i dati all’esame della Cabina di regia, anc… - petergomezblog : La Lombardia è finita sette giorni in zona rossa per un suo errore. Fontana accusa Roma, ma l’Iss documenti alla ma… - BlancStefan : RT @LegaSalvini: Massimo Garavaglia: 'La #Lombardia è stata inserita in zona rossa per errore del governo. Migliaia di imprese sono rimaste… - cloud_pattern : RT @spinozait: La Lombardia in zona rossa a causa di un errore di valutazione. Alle scorse elezioni regionali. [@Paoleeno ] -