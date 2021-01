Lombardia zona rossa per errore: "Mai sbagliato su dati, chiederò risarcimenti a Governo" (Di sabato 23 gennaio 2021) Milano, 23 gennaio 2021 - La Regione non ci sta e passa al contrattacco sulla controversia legata ai dati sulla situazione epidemiologica regionale inviati alla Cabina di Regia di Roma al centro ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 23 gennaio 2021) Milano, 23 gennaio 2021 - La Regione non ci sta e passa al contrattacco sulla controversia legata aisulla situazione epidemiologica regionale inviati alla Cabina di Regia di Roma al centro ...

Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ La Lombardia non era da zona rossa, e il governo prova a fare scaricabarile sulle respon… - FontanaPres : ? La Lombardia deve essere collocata in zona arancione. Lo evidenziano i dati all’esame della Cabina di regia, anc… - petergomezblog : La Lombardia è finita sette giorni in zona rossa per un suo errore. Fontana accusa Roma, ma l’Iss documenti alla ma… - SimoneSalazzari : RT @Iperbole_: La zona rossa della #Lombardia, per colpa dei dati errati inviati dalla Regione governata dagli amici di Salvini, è costata… - a70199617 : RT @sostengo5: Lombardia: Fontana aveva mandato i dati Covid sbagliati a Roma e ora i lombardi sono in zona rossa. Commissariate la Lombar… -